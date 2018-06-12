IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide gidişata ilişkin olumsuz görüşlerini sürdürüyor.

Nisan ayındaki konuşmasında küresel ekonominin ufkunda karanlık bulutlar biriktiğine değinen Başkan Lagarde bu kez de "Altı ay önce ufukta görülmeye başlanan kara bulutlar günden güne daha da kararıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 sonuç bildigresinden çekilmesiyle yaşanan diplomatik krizi değerleniren Lagarde, ülkeler arasında yaşanan güvensizliklerin "en karanlık bulut" olduğunu ifade etti.

Lagarde IMF'nin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,9 küresel büyüme tahminini koruduğunu da vurguladı.

IMF, geçtiğimiz günlerde Arjantin'e 50 milyar dolar krediyi içeren 3 yıllık stand-by anlaşmasını imzaladı.

(BusinessHT)