IMF: Türkiye hızlı büyümeyi ekonomik dengeleri tamir etmek için fırsata çevirmeli

Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye'nin 2017'de yakaladığı yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansını, başta cari açık ve enflasyondaki dengesizlikleri gidermek için fırsata dönüştürmesi gerektiğini söyledi.
Üye ülkelere düzenlenen rutin gözden geçirmesini tamamlayan IMF yetkilileri, hazırladıkları raporda makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin ivme kazandığı belirtiliyor.
Ekonominin bu yıl %4,5 büyümesini bekleyen IMF, ticari kredi büyümesinin hız kestiğini ve kredi garanti fonu sayesinde hızlanan kredi büyümesinin de 2017'nin sonundan itibaren yataya döndüğünü ifade ediyor.
Her ne kadar bankaların takipteki alacaklarının düşük oranlarda kaldığı vurgulansa da Türk bankalarının kredi kalitesinde zayıflama gözlendiği ve bankaların 2017'de elde ettiği güçlü kârlarla oluşan sermaye tamponunun eridiği uyarısı yapılıyor.
IMF, "2018'de büyümenin yüzde 4,5'e gerilemesi beklenirken, enflasyon hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Cari açığın da yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor" deniyor.
IMF heyeti, Türkiye ekonomisi için 4 riski ise şöyle sıralıyor:
Ekonominin bu risklere karşı bugüne kadar dirençli durduğunu ifade eden IMF, bundan sonraki süreçte büyümenin sürdürülebilmesi için ekonomi politikasının enflasyonla mücadeleye ve dengesizliklerin giderilmesine odaklanması gerektiğini vurguluyor.
Para politikası alanında Merkez Bankası'na öngörülebilirliği ve şeffaflığı artırmak adına politikasını sadeleştirmesi tavsiye edilirken, enflasyonun düşürülmesi ve TL'nin desteklenmesi için daha sıkı bir para politikasına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
Türk Lirası, yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmiş durumda.
Merkez Bankası geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında geç likidite penceresi borç verme oranını yüzde 12,75'ten yüzde 13,50'ye çıkarmış, ardından TL, Dolar karşısında değer kazanmıştı.
Kamu maliyesi alanında Türkiye'nin elinin güçlü olduğunu ifade eden IMF, yine de hükümete mali disiplinin sağlanması konusunda tavsiyede bulundu.
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