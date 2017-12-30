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Kulübün transfer bütçesini bilen ve buna göre hareket eden Terim, kendi bağlantılarını da devreye sokmaya başladı. Tıpkı İngiltere Premier Lig’de görev yapan teknik adamlar gibi menajerlik sistemini Galatasaray’da uygulamaya başlayan başarılı çalıştırıcı, sezon başında yapılan tüm transferlerde büyük rol oynayan Cenk Ergün’ü geri plana atarak kadroya katılacak futbolcular konusunda en yetkili isim oldu.