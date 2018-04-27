Antarktika’da bilim insanlarının yanlışlıkla çip taktığı bir imparator penguen, 32.2 dakika suyun altında kaldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu, balıklar ve su memelileri dışında bir kara canlısının en uzun suyun altında kalma rekoru olarak kayıtlara geçti.

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