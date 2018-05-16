Ramazan heyecanı gece yapılan sahur ile başladı. İslam alemi için on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yapılacak. İl il ezan saatleri, iftar ve sahur vakitleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet Ramazan imsakiyesini yayınlamıştı. İşte 2018 Ramazan imsakiyesi...

İŞTE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 (İL İL İFTAR VE SAHUR İÇİN EZAN SAATLERİ)

İl il iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek için Ramazan imsakiye tablosundan yararlanabilirsiniz. Aşağıda yer alan butondan il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilirsiniz. (İSTANBUL MERKEZ yazan bölümden seçim yapabilirsiniz)

İSTANBUL Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ARNAVUTKÖY BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ÇEKMEKÖY ESENYURT KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE SİLİVRİ SULTANBEYLİ SULTANGAZİ ŞİLE TUZLA

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 18.05.2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 22.05.2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 25.05.2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 27.05.2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 28.05.2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 04.06.2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 06.06.2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 07.06.2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 08.06.2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 09.06.2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 10.06.2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 12.06.2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 13.06.2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 14.06.2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35

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