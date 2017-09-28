İMSİAD Başkanı Ali Gökçadır: 1+0 dairelerin yasaklanması sektörü etkilemez

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Adil Gökçadır yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk imar yönetmeliğinin 1985 yılında çıktığını ve o tarihten bu yana 17 değişiklik gördüğünü aktardı. Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2017'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceğini anımsatan Gökçadır, bunun bazı değişiklikler içerdiğini, gayrimenkulde ise bazı kısıtlama ve zorunluluklar getirdiğini anlattı.
Gökçadır, yeni yönetmelik ile kat alanlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Eski yönetmelikte toplam kat alanının yüzde 20'si oranında alanı emsal dışı kullanma imkanına sahiptik. Neredeyse balkonların yarıdan fazlasını emsal dışı olarak ilave edebiliyorduk. Önceden 100 metrekare bir daire yaptığınızda balkonların emsalsiz kullanılması nedeniyle bu rahatça 120-125 metrekare olabiliyordu. Şimdi bu imkanlar hemen hemen sıfıra inmiş durumda çünkü şu andan itibaren bu kullanılamayacak. Hatta bundan sonra arsanın toplam emsal alanının en fazla yüzde 30'u kadar ortak alan kullanma şansınız var. Bu da birtakım daralmalara neden oluyor. Belirli kısıtlamalar var ama böyle bir disiplini kötü değerlendirmemek lazım."
STÜDYO DAİRELER
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1+0 tipi stüdyo dairelerin yapımının da yasaklandığını vurgulayan Gökçadır, "En küçük daire 1+1 olacak. Her müstakil konutta en az bir oturma ve yatak odası bulunmak zorunda. 1+0 stüdyo dairelerin yapımının yasaklanması sektörü etkilemez çünkü Türkiye'de en çok satan 2+1 tipi dairelerdir" dedi.
"ARSA FİYATLARI DÜŞEBİLİR"
Gökçadır, yeni yönetmelikle arsa sahiplerinin üretimden daha az pay alacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eskiden 1+0 daire yapılabilen bir alana bu yönetmelikle belki şimdi 8 daire yapılabilecek. Bunu pazarlarken de buna göre pazarlayacağız. Yönetmelik birtakım kısıtlamalarla bunu getiriyor. Ben bundan açıkçası arsa fiyatlarının biraz düşmesini bekliyorum. Son zamanlarda arsa fiyatlarında aşırı bir yükselme var. Eğer arsa fiyatları düşerse bu sağlıklı olarak piyasaya yansır ve üretimi de artırır. Örneğin 20 dönüm bir alana 100 daire oluyorsa, bu yönetmeliğin ardından aynı yere 80 daire yapılabilecek. Doğal olarak arsa fiyatının da düşmesi lazım ama tabii arsa sahipleri bunu nasıl değerlendirecek önümüzdeki günler gösterecek."
Türkiye'de arsa fiyatlarının yüksek olduğunu ve giderek artmasını doğru bulmadığını belirten Gökçadır, "Şimdi arsaların değerinin düşmesinin son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Arsalar eskisinden daha düşük bir imara sahip olacak. Bu nedenle fiyatlar bir parça düşecektir" diye konuştu.
- Stüdyo daire yasağı
- İMSİAD Başkanı Ali Gökçadır
- Daire tipleri
- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
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