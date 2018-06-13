İmzalar atıldı, İzmir teknoloji üssü oluyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın 2011 yılında İzmir için 35 projesinde yer alan İzmir Teknoloji Üssü projesinin imza töreni, Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katılımı ile yapıldı. İzmir teknoloji üssü projesinin, 2011 seçimleri öncesinde İzmir için 35 proje içerisinde yer alan bir faaliyet olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, “O gün Urla’da İzmir İleri teknoloji Enstitüsü’nü ziyarette, yapılan Teknopark İzmir’i görünce buranın bir teknoloji üssü olması gerektiğine karar verdim ve bunu İzmirlilere bir vaat olarak ifade ettim. Geçen sürede Teknopark İzmir, yaptığımız teşviklerle gelişti. İzmir Teknoloji Üssü’nün alt yapısı hazır hale geldi. Bu sefer yaptığımız da İzmir Tek Üssü şirketini kuruyoruz. Bilişim için teknoloji ve AR-GE faaliyetleri için İzmir bulunmaz bir şehir” dedi.
MİLLİ GELİRE KATKI
HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Teknoloji Üssü’nde uzun vadede 1 milyon metrekare üzerinde kapalı alan olacağını, küresel ve yerli firmaların araştırma geliştirme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yapacağını dile getiren Yıldırım, “Bu projeyi başarılı kılacak en önemli aracımız İYTE’nin olması. Burada akademik çalışma yapan, doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin olması, bu projenin geleceği için en önemli avantaj. Yerli ve küresel yatırımcılar şirket kurabilecek, AR-GE ve yenilikçilik desteklerinden yararlanacaklar. Fikri mülkiyet haklarını geliştirebilecekler. İzmir Teknoloji Üssü’nün 10 yıllık bir zaman diliminde 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun vadede 40 bin genç beyine, akıl teri üreten araştırmacılarımıza iş imkanı sağlayacağız. Bu Türkiye için çok önemli bir şey. Her şey yolunda giderse 10 yılda 15 milyar dolar civarında milli gelire katkı sağlanacak” dedi.
ÜLKENİN VİZYONUNA UYGUN PROJE
9,5 milyon metrekare arazi üzerinde İzmir Teknoloji Üssü projesinin, İzmir’in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren, dev bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Özlü de, “İzmir Teknoloji Üssümüz sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak” dedi.
40 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM
İzmir Teknoloji Üssü’nde; toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam sağlanmasını, 15-20 milyar lira gayri safi yurt içi hasıla oluşturulmasını planladıklarını kaydeden Özlü, “İzmir Teknoloji Üssü’nün kurulumu için, bir kısmı kamu-özel-işbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1,4 milyar lira yatırım ger- çekleştireceğiz. İzmir Teknoloji Üssü Teşvik ve Destek Ofisi’ni kuracağız. Girişimcilerimizin yeterli finansmana erişebilmeleri için, bünyesinde girişim sermayesi fonlarını barındıran özel bir finansman şirketi kuracağız” ifadesini kullandı.
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