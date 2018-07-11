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İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri

11.07.2018 - 07:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşte şeytanın aklına gelmeyen soygun ve dolandırıcılık taktikleri

  • 36 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    FOYASI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI!

    Kucağında bebeğiyle gezen bu dilenci kadın polise yakalandığında foyası ortaya çıktı.

  • 37 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    Kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

  • 38 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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  • 39 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ŞEHİR ŞEHİR DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ

     

    Justtheflight.co.uk turistlerin hangi ülkede hangi yöntemlerle dolandırıldığını gösteren bir liste hazırladı. Listede İstanbul da mevcut...

  • 40 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ARKADAŞLIK BİLEKLİĞİ

    Birisi yanınıza yaklaşıp size arkadaşlık bilekliği teklif eder. İstemiyorum da deseniz vazgeçmez. Bileğinize yapışır ve bilekliği takmaya çalışır, bunu başarınca da parasını ister. Bileklik çözülüp geri vermek istenir çözülmez. Para vermek zorunda kalınır.Aynı yöntem ayrıca siz bileklikle uğraşırken dikkatinizi dağıtarak kapkaççıların cüzdanınızı çalmasıyla da sonuçlanabilir.

    Bu yöntemin en çok kullanıldığı şehirler: PARİS, ROMA, BARCELONA, KAHİRE...

  • 41 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    KIZ ARKADAŞINIZA GÜL

    Bir adam ya da kadın yaklaşır ve kız arkadaşınızın eline gül tutuşturur sonra da parasını ister. Ancak çok yüksek bir para ister. Kız arkadaşınıza mahçup kalmamak için parayı ödemek zorunda kalırsınız.

    PARİS, ROMA, BARCELONA

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    "YÜZÜK BULDUM"

    Bir kadın tam sizin önünüzde yüzüğü yere bırakır ve sonra bulmuş gibi yapıp, sizin olup olmadığını sorar. Hayır dersiniz. Yüzüğü inceler "altın bu" der. Aslında altın değildir. Yüzüğü size satmaya çalışır.

    PARİS

  • 43 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    DÜŞÜRÜLMÜŞ CÜZDAN

    Yerde bir cüzdan bulursunuz. Genellikle boştur. Siz o cüzdan için eğilmişken kendi cüzdanınızın gittiğinin farkına dahi varmazsanız.

    ROMA - UKRAYNA

  • 44 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    BİBERİYE

    Bir kadın elindeki biberiye dalını size vermeye çalışır. Bunun size şans getireceğini iddia eder. Sonra da parasını ister. Ödemezseniz ailenize ve size lanet okur. Korkarsınız ve istediği parayı verirsiniz.

    MADRID - YENİ DELHİ

  • 45 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    FOTOĞRAF

    Arkadaş canlısı gözüken birİ yanınıza yaklaşıp fotoğrafınızı çekmeyi teklif eder. En iyi ihtimalle biraz para ister, en kötü ihtimalle fotoğraf makinenizi alıp kaçar.

    BÜTÜN AVRUPA

  • 46 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SOKAK MÜZİSYENİ

    Biraz muhabbet edersiniz ve size CD'sini verir. CD sizin elinize geçer geçmez sizden parasını ister. Reddederseniz çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte etrafınızı çevirir.

    NEW YORK

  • 47 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    PAHALI TAKSİLER

    Bazı taksi sürücüleri çevreyi bilmemenizden faydalanıp sizi 5 dakikalık mesafeye 1 saatte götürür. 10 liralık yola 100 lira ödemek zorunda kalırsınız.

    DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKE

  • 48 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    GECE OTOBÜSLERİ

    Seyahatseverler kimi zaman iki şehir arasında gezerken ucuz diye gece otobüslerini tercih eder. Valiz başına ekstra para isterler. Daha da kötüsü bavulunuzu açılmış bulabilirsiniz.

    BANGKOK

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    LASTİK PATLATMA

    Aracınızın lastiğinin patlatıldığını görebilirsiniz. Siz bununla uğraşırken size yardım etmek isteyen biri çıkar. Siz onunla lastiği değiştirirken bir başkası aracınızın içine girmiş, değerli eşyaları çalmaya başlamıştır bile.

    KOSTA RİKA

  • 50 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
    50 | 59

    TREN KAPKAÇILARI

    Trenler genelde kalabalık olur ve içleri kapkaççılarla doludur.

    BÜTÜN AVRUPA

  • 51 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    TELEFONLA OYNAYAN KASİYER

    Bir markette alışveriş yaptıktan sonra parayı ödemek için kasaya geldiğinizde kasiyer elinde telefonla oynuyorsa kredi kartınızın fotoğrafını çekiyor olabilir. BARCELONA

  • 52 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    YAVAŞ SAYAN KASİYER

    Kasiyer parayı sayıyor ama çok yavaş. Sabrınızı kaybetmek üzeresiniz ve tamam deyip saymadan paranızının üstünü alıyorsunuz. Muhtemelen para eksik çıkacak.

     

    AVRUPA'NIN HER YERİNDE

  • 53 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    MÜCEVHER SATICISI

    Taksici gitmek istediğiniz yerin o gün kapalı olduğunu söyleyip sizi bir arkadaşıyla tanışıtırır. O arkadaşı mücevher satıcısıdır. Sizi o mücevherleri satın alana kadar rehin tutarlar, kurtulmak için başka çareniz kalmaz. YENİ DELHİ

  • 54 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ÇAKMA DOKTOR

    Sağlık sigortanızdan para alabilirsiniz diye size bazı tıbbi belgeler satmaya çalışanlar çıkabilir. Belgeleri yüksek fiyatlara satın alırsınız ve sonra sigorta firmasından sahte belge kullandığınız için red cevabı alırsınız. YENİ DELHİ

  • 55 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SAHTE POLİS

    Polis gibi görünen biri yaklaşır. Bölgede sahte para vakasının fazla olduğunu söyler ve cüzdanınızı kontrol eder ve geri verir. Cüzdandaki para eksiktir.

    MEKSİKO ŞEHRİ, BOGOTA, BÜKREŞ, BANGKOK

  • 56 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SAHTE BİLET

    Sıra beklemek istemezseniz diye size yaklaşan birinden normal fiyatın da üstünde bilet alırsınız. Sonra iş bileti kullanmaya geldiğinde biletin geçersiz ya da sahte olduğunu öğrenirsiniz.

    PARİS - LONDRA

  • 57 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    YARDIMSEVER YERLİLER

    Bir adam ya da kadın, ATM'nin önünde size yardım edebileceğini söyler. Size yardım ederken pin kodunuzu gözlerler. Daha sonra işiniz bitince kapkaç yöntemiyle kartınızı çalıp içini boşaltırlar.

    BÜTÜN AVRUPA

  • 58 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    HARİTA SATICILARI

    Turist olduğunuzu anlayanlar gelip size harita satmak isteyebilir. Haritayı açıp dikkatinizi dağıtırlar. Bu sırada da kapkaç gerçekleşir.

    BÜTÜN AVRUPA

  • 59 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    DİLENCİLER

    Dilenciler genelde ya yaşlıdır ya da hamiledir. Onlara yardım etmek istersiniz. Bu kötü bir şey değil. Ancak dilenciler olduğu yerlerde birçok kapkaççı da gözetlemededir.

    BÜTÜN DÜNYA

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