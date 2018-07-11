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ARKADAŞLIK BİLEKLİĞİ

Birisi yanınıza yaklaşıp size arkadaşlık bilekliği teklif eder. İstemiyorum da deseniz vazgeçmez. Bileğinize yapışır ve bilekliği takmaya çalışır, bunu başarınca da parasını ister. Bileklik çözülüp geri vermek istenir çözülmez. Para vermek zorunda kalınır.Aynı yöntem ayrıca siz bileklikle uğraşırken dikkatinizi dağıtarak kapkaççıların cüzdanınızı çalmasıyla da sonuçlanabilir.

Bu yöntemin en çok kullanıldığı şehirler: PARİS, ROMA, BARCELONA, KAHİRE...