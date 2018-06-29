Adana'da karpuz taşıyan kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

İHA'nın aktardığına göre; kaza, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Ali Polat Demir karpuz taşıdığı 01 B 9489 kamyonetiyle hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu arada İskenderun'dan Mersin'e yolcu taşıyan tren, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Trendekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyonetteki karpuzlar yerlere savruldu. Tren hala olay yerinde beklerken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YOLCULAR TRENDEN İNDİ

Hurdaya dönen kamyonetten, sürücünün sağ çıktığını duyan yolcular trenden inip, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Tren camından ve kapılarından kaza yerine bakıp, görüntü çeken yolcular ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen tren olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.