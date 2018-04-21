İnanlar İnşaat'tan tapu oyunu... 35 milyonluk haciz

Ortadan kaybolup iflas talebini Twitter’dan duyuran Serdar İnan’ın şirketi İnanlar İnşaat, geride 12 projede yaklaşık 900 mağdur bıraktı. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre daire sahipleri inşaat firmasının kredi oyunu ile karşı karşıya kaldı. İstanbul Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’deki lüks site de bu projelerden biri. Evlerini teslim aldıktan sonra tapularını almak isteyen daire malikleri, ‘konut kredisi’ yerine kendilerine ‘proje kredisi’ kullandırıldığını öğrenince şirketin borcuna ortak olmuş oldu. 90 kadar site sakini, tapularının üzerine milyonlarca TL’lik ipotek ve haciz konulduğunu öğrendi. İnanlar İnşaat’ın yarım milyar TL’lik borcuyla karşı karşıya kalan daire sahipleri, soluğu mahkemede aldı.

TAPUYU TESLİM ETMEDİ

Mimar Ezgi Yüce de avukatı Eren Özden aracılığıyla, yaşadığı Uskumruköy’deki dairesinin tapusunu alabilmek için dava açtı. İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde İnanlar İnşaat ve Turkland Bank’a açılan dava dilekçesinde, ‘tapu oyunu’ şöyle anlatıldı: Ezgi Yüce, 26 Ekim 2016’da daireye ilişkin şirketle kredisiz gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Yüce, 1 milyon 100 bin TL’yi ödeyip dairesini aldı. Ama şirket tapuyu devretmedi. Serdar İnan, yurtdışına kaçarak şirketin iflas ettiğini açıkladı. 1.5 yıldır dairede yaşayan Ezgi Yüce, İnanlar İnşaat adına gözüken tapu kaydının iptali ve adına tescili için mahkemeye başvurdu. Satış sözleşmesini imzaladığında taşınmazın üzerinde haciz ve ipotek bulunmadığını belirten Yüce, Turkland Bank tarafından, kendi dairesinin de aralarında olduğu 19 daireye 35 milyon TL’lik ipotek konulduğunu belirtti. İpoteğin tam olarak ne zaman konulduğu, nasıl gizlendiği tespit edilemedi.

'KÜTÜKLER GÖSTERİLMEDİ’

Sarıyer Tapu Müdürlüğü’nün İnanlar İnşaat’a ait tapu kütüklerini alım yapacak kişilere göstermediği, kişilere kanuni haklarını kullandırmadığı da iddia edildi. Dilek- çede, finansman kredilerine bağlı olarak bağımsız taşınmazlara ipotek konulmasının, bu ipotekler üzerinden ikinci defa aynı taşınmazdan çıkar sağlanmasının, dolandırıcılık olduğu kaydedildi. Özden, tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER