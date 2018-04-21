İnanlar İnşaat'tan tapu oyunu... 35 milyonluk haciz

Ortadan kaybolup iflas talebini Twitter’dan duyuran Serdar İnan’ın şirketi İnanlar İnşaat, geride 12 projede yaklaşık 900 mağdur bıraktı. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre daire sahipleri inşaat firmasının kredi oyunu ile karşı karşıya kaldı. İstanbul Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’deki lüks site de bu projelerden biri. Evlerini teslim aldıktan sonra tapularını almak isteyen daire malikleri, ‘konut kredisi’ yerine kendilerine ‘proje kredisi’ kullandırıldığını öğrenince şirketin borcuna ortak olmuş oldu. 90 kadar site sakini, tapularının üzerine milyonlarca TL’lik ipotek ve haciz konulduğunu öğrendi. İnanlar İnşaat’ın yarım milyar TL’lik borcuyla karşı karşıya kalan daire sahipleri, soluğu mahkemede aldı.
TAPUYU TESLİM ETMEDİ
Mimar Ezgi Yüce de avukatı Eren Özden aracılığıyla, yaşadığı Uskumruköy’deki dairesinin tapusunu alabilmek için dava açtı. İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde İnanlar İnşaat ve Turkland Bank’a açılan dava dilekçesinde, ‘tapu oyunu’ şöyle anlatıldı: Ezgi Yüce, 26 Ekim 2016’da daireye ilişkin şirketle kredisiz gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Yüce, 1 milyon 100 bin TL’yi ödeyip dairesini aldı. Ama şirket tapuyu devretmedi. Serdar İnan, yurtdışına kaçarak şirketin iflas ettiğini açıkladı. 1.5 yıldır dairede yaşayan Ezgi Yüce, İnanlar İnşaat adına gözüken tapu kaydının iptali ve adına tescili için mahkemeye başvurdu. Satış sözleşmesini imzaladığında taşınmazın üzerinde haciz ve ipotek bulunmadığını belirten Yüce, Turkland Bank tarafından, kendi dairesinin de aralarında olduğu 19 daireye 35 milyon TL’lik ipotek konulduğunu belirtti. İpoteğin tam olarak ne zaman konulduğu, nasıl gizlendiği tespit edilemedi.
'KÜTÜKLER GÖSTERİLMEDİ’
Sarıyer Tapu Müdürlüğü’nün İnanlar İnşaat’a ait tapu kütüklerini alım yapacak kişilere göstermediği, kişilere kanuni haklarını kullandırmadığı da iddia edildi. Dilek- çede, finansman kredilerine bağlı olarak bağımsız taşınmazlara ipotek konulmasının, bu ipotekler üzerinden ikinci defa aynı taşınmazdan çıkar sağlanmasının, dolandırıcılık olduğu kaydedildi. Özden, tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.