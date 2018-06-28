CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan bazı paylaşımlar üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirten Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul, yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir."