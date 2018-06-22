CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir’deydi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; “ İzmir gibi gülen adam” ve “13’üncü cumhurbaşkanı” diye davet edildiği sahneden Gündoğdu Meydanı’nı tıklım tıklım dolduran kalabalığa seslenen İnce, sözlerine “ AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, MHP’li, HDP’li, Saadet Partili, Demokrat Partili annelere söz veriyorum. Çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz” diyerek başladı ve özetle şunları söyledi:
ERDOĞAN ELEŞTİRİSİ: Recep Erdoğan’la Muharrem İnce arasında fark şu; Recep Erdoğan saraylı, Muharrem İnce milletin evladı. Aziz milletim, bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze kan var.
BAKANLAR KURULU: Son günlerde dedikodu uyduruyorlar. Muharrem İnce; seçilince yardımları kesecekmişim. Bir doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç, asker aile yardımı, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, kira yardımı... Namus, şeref sözü veriyorum; bu saydığım yardımları bırak kesmeyi, temmuz ayı içinde 100 TL zam yapacağım. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif edeceğim muhalefet partilerinin genel başkanlarına. Bakanlar Kurulu’na her partiden insanlar alacağım.
MÜLTECİLER: Ekibimle aylardır çalışıyorum; hatta 7 yıllık bir çalışma. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken, ben Türkiye’yi yönetme hazırlıkları yapıyordum. 1 haftalığı ve 100 günlüğü anlatayım... OHAL kalkacak. Merkez Bankası bağımsız bir para politikası uygulayacak. 4 milyon Suriyeliyi davulla, zurnayla Suriye’ye göndereceğiz. Yargıdaki düzenlemelere hemen başlayacağız. Cumhurbaşkanı Yargıtay’ın salonuna girdiğinde ayağa kalmayacak yüksek yargıçlar arıyorum. 100 gün içinde kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK’larla işten atılan yurttaşlarımız var. Haklarında dava açılmışsa davanın sonucunu bekleyeceğiz. Dava açılmamışsa işe iade edeceğiz. Askeri okulları yeniden açacağız.
CEMEVLERİ: Biz Sünniler, Aleviler’e haksızlık yapıyoruz. Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu, şehit oluyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı imamların maaşını veriyor. Sünnilere, bizlere hizmet ediyor ama Alevilere hizmet etmiyor
"KAYBEDEN OLMAYACAK"
HADDİNİ BİLEN: Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım, halkımı ve haddimi bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanlığım döneminde camiye, okula ve orduya siyaset girmeyecek. Bu seçim eskinin son, yeninin ilk seçimi olacak.
HERKES MAKBUL OLACAK: Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak, 81 milyon kazanacak, kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek. Niye kaybetmeyecek? Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar, faiz düşecek, enflasyon düşecek, milli gelir artacak. Emekli cumhurbaşkanının maaşı da yükselecek. Her iktidar, kendine yakın insanları makbul insan haline getirmiştir. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak, herkes makbul insan olacak. Cemevlerinin durumunu ibadethane olarak düzenleyeceğiz; söz.
SOĞAN LOBİSİ: Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığımı şiiri konuşuyor, ekonomiyi konuşamıyor. Mesela Erdoğan, çık şu piyasaya, çoban salata konuşsana. Soğan kuru, dolar kurunu geçti. Kuru soğan 7 TL, domates 6 TL, hıyar 4 TL; tüketici alamıyor, üreticiden gitmiyor. Hani dolar lobisi, faiz lobisi vardı ya, şimdi de soğan lobisi var. Memleketin düştüğü duruma bakın. Diyorlar ki: “Sen bu enerjiyi nereden buluyorsun?” Enerji burada... Deniz Acar isimli öğrenci, okullarında İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlenmiş, 3 gram altın kazanmış, “1 gram altını Muharrem Amca sana gönderiyorum” dedi. Enerji bu, vitamin bu. Bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim.
TERFİYE KURAL: Cumhurbaşkanı olduğumda ilkeli siyaset yapacağız. Kimsenin kimliğine, kıyafetine, cinsiyetine, mezhebine bakmayacağız. Kamuda terfiye özel kurallar koyacağız. Liyakata dayalı bir sistem getireceğiz, liyakat sahibi olmayan, partizanlık yapan kamu yöneticilerinin görevine son vereceğiz, kamuda mülakatı kaldıracağız.
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