Incheon United - Gangwon maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 maçında Incheon United ile Gangwon, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. 9 puanlı Incheon United 11. sırada bulunuyor, Gangwon 21 puana sahip ve 7. sırada. Incheon United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gangwon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 536. İddaa'da Incheon United kazanır 2.45, berabere biter 3.00, Gangwon kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Incheon United önceki hafta Gangwon mücadelesinde 2-0 yenildi.

Gangwon, Incheon United karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Incheon United, 11 gol attı ve 14 gol yedi.

Gangwon, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gangwon 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.