Incheon United - Gyeongnam FC düellosu

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Incheon United, 29 Nisan 2018 Pazar günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:00. Maç öncesi Incheon United 6 puanla 11. sırada, Gyeongnam FC 14 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Incheon United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Incheon United kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gyeongnam FC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Incheon United son haftadaki Gyeongnam FC müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Gyeongnam FC ise Incheon United maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Incheon United, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Gyeongnam FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gyeongnam FC, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.