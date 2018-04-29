Incheon United - Gyeongnam FC düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Incheon United ile Gyeongnam FC, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. 6 puanlı Incheon United 11. sırada bulunuyor, Gyeongnam FC 14 puana sahip ve 4. sırada. Incheon United son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Gyeongnam FC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Incheon United kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Gyeongnam FC kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Incheon United önceki hafta Gyeongnam FC mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gyeongnam FC ise Incheon United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Incheon United, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Gyeongnam FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gyeongnam FC, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.