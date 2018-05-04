Incheon United - Jeju United maçı heyecanı

Incheon United ve Jeju United, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Incheon United 7 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Jeju United 17 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Incheon United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jeju United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 236 kodlu maçı oynayanlar; Incheon United galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Jeju United galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Incheon United önceki hafta Gangwon mücadelesinde 2-0 yenildi.

Jeju United ise Jeonbuk Motors karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Incheon United, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 11 gol yedi.

Jeju United, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeju United 9 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.