Incheon United - Ulsan Horang-i maçı öncesi rakamlar

Incheon United ve Ulsan Horang-i, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 08:00. Incheon United 7 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Ulsan Horang-i 19 puanda ve 6. sırada. Incheon United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 333 kodlu maçı oynayanlar; Incheon United galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Incheon United önceki hafta Gangwon mücadelesinde 2-0 yenildi.

Ulsan Horang-i, Gwangju karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Incheon United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Incheon United, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.