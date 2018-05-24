Brisa ve İnci GS Yuasa yeni bir işbirliğine imza attı. Anlaşma ile İnci GS Yuasa, Brisa’nın hızlı bakım ve servis mağaza zinciri Otopratik markalı akü üretimine başlayacak. Brisa ise, Yuasa marka akülerin distribütörlüğünü de üstlenerek Otopratik ve Yuasa marka akülerin satışını gerçekleştirecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre anlaşmayı Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ile İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik imzaladı.