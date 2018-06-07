HT Egeli'de yer alan habere göre, ülkemizin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği, yabancı yatırımcı çekebilmek için seferberlik halinde olduğu bugünlerde; İnciraltı Gelişim Derneği “İnciraltı’nın planlanması ile İzmir’e 10 milyar dolarlık yatırım gelir” açıklamasında bulundu.

Dernek Başkanı Tayfun Karabulut, “İnciraltı’nın çevreci ve doğru bir şekilde planlanması ile şehrimize doğrudan 10 milyar dolarlık yabancı sermaye geleceğine inanıyoruz. Yeter ki herkes İnciraltı’nın var olan kapasitesine inanarak bu yönde odaklanarak katkı koysun. Şehrimizdeki genç işsizliğin düşürülmesi için İnciraltı büyük bir fırsattır. İzmir İnciraltı’nın sağlık turizmi odaklı planlanması ile turizmde ve nitelikli turist sayısında sıçrama yaşayacaktır. 40 yılı aşkın süredir devam eden planlama sorunu, bizlerin ve şehrimizin yıllarını heba etmiştir. Ancak bugün İnciraltı’nın biran evvel planlanması için şehrimizde ve Ankara’da çözüm için irade vardır” dedi.

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