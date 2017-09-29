İBB'den yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu bu gece 00.00'dan yarın sabah 10.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.

YOL DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İncirli

metrobüs

İncirli Metrobüs İstasyonu

İncirli Metrobüs durağı

ne zaman açılacak

neden kapalı