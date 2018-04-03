Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.

BAŞKA BİR TESİSE TAŞINIYOR

İHA'nın haberine göre, İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.

Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.

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