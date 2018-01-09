Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) abla yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda üniversite öğrencisi S.G. ile E.K. gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, zanlılar sorgusunda örgüt üyesi olduklarını inkar etti. Ancak polis zanlıların telefonlarına el koyarak geriye dönük olarak inceleme başlattı. Bu yapılan incelemede zanlı E.K.'nın sosyal medya hesabında S.G.'ye örgüt içerisinde bulunan erkeklerden İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda Havacı Üsteğmen Murat A.'yı (26) gösterdiği ve bununla evlenmesini istediğini, S.G.'nin de hiç sorgulamadan kabul ettiğini tespit etti. Bu tespitin üzerine Aydın polisi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçti. Adana polisi üsteğmeni aramaya başladı. Yapılan çalışmada üsteğmenin Adana'da olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. 26 Aralık günü gözaltına alınan üsteğmen 14 gün boyunca sorgulandı. Ancak zanlı üsteğmen suçlamaları kabul etmedi.
DÜĞÜN GÜNÜ ALIP DAVETİYE BASTIRMIŞLAR
Polis üsteğmenin telefonuna el koyup geriye dönük sosyal medya yazışmalarını kontrol etti. Yapılan kontrolde E.K. tarafından S.G.'nin fotoğrafının üsteğmene gönderildiği hatta bir kaç kez S.G. ile üsteğmenin görüştürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca S.G. ve üsteğmenin E.K.'ya itaat ederek 27 Ağustos 2016'da düğün tarihi aldığı ve davetiye bastırdığı ancak 15 Temmuz darbe girişimi olduğu için düğünü yapamadıkları belirlendi. Bütün bu delillere rağmen üsteğmen terör örgütüne üye olmadığını sadece beğendiği bir kadınla evlenmek istediğini sonra da vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.
Üniversite okuyan genç kızın ise Aydın'daki sorgusu devam ediyor. Genç kızın da bütün suçlamaları kabul etmediği örgüt ile bir bağlantısının olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak S.G.'nin yaptığı yazışmalarda örgütün kendine sunduğu erkeği hiç sorgulamadı hatta yazışmalardan üsteğmenin ne iş yaptığını bile bilmediği buna rağmen "Hizmet için ben her şeyi yaparım" diye yazışmaları olduğu ileri sürüldü.
Ayrıca örgütün ablası olduğu ileri sürülen ve örgüt içerisindeki evlilikleri ayarlayan E.K.'nın da Aydın'daki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Ayrıca E.K.'nın yazışmalarında kendisine bağlı 22 kızın olduğunu, bunu örgüt içerisindeki erkeklerle evlendirmeye çalıştığı ileri sürüldü. Bu arada Adana'da sorgusu biten üsteğmen adliyeye sevk edildi. Üsteğmen, Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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