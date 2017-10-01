İncirlik Üssü kayıtlarındaki kayıp 48 saat!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik kayıtların Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca istendiğini, İncirlik'teki ABD'li 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı Albay John J. Walker'ın ise talebe olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Savcılığı, yürütülen soruşturma nedeniyle 22 Eylül 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10. Tanker Üs Komutanlığı'na yazı yazdı. Komutanlık'tan darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik RAPCON (Radar Approach Control-Radar Yaklaşma Kontrolü) kayıtlarını istedi. Kayıtların tutulmasından ABD Hava Kuvvetleri Birimi sorumluydu. Bu nedenle 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, söz konusu talebi RAPCON kayıtlarını tutan 39. Hava Üssü Kanadı Komutanlığı'na iletti.

AMERİKALI ALBAY: MAALESEF, ÖZÜR DİLERİZ

Oda TV'den Barış Terkoğlu'nun yazısında aktardığı bilgilere göre; 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı Albay John J. Walker söz konusu talebe olumsuz yanıt verdi. Walker yanıtında "Maalesef, sistem ses verilerini ve radar taramalarını 45 gün kayıt altında tutabiliyor. 45. gün yeni veriler eskilerin üzerine kaydediliyor" ifadelerini kullanırken bu nedenle 15-16 Temmuz tarihlerindeki 48 saatlik kaydı veremeyeceklerini belitti. Bu verilerin kurtarılamayacağını söyleyen Walker, "Bu sistem sınırlamasından dolayı meydana gelebilecek aksaklıklardan ötürü özür dileriz" dedi.

Albay John J. Walker'ın Türk Komutanlığa yanıt verdiği yazısı

Albay Walker ve Tuğgeneral Günaydın yanıtlarında 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra Türk makamlarının aldığı eski kayıtları hatırlattı. Söz konusu kayıtlar 15 Temmuz saat 21.15 ile 16 Temmuz 11.15 aralığındaki 14 saati kapsıyordu. Söz konusu kayıtlarda RAPCON sisteminden alınan ses ve görüntüler yer alıyordu. Kayıtların 45 gün sonra silinmesiyle 15-16 Temmuz'da İncirlik Üssü'ndeki uçuş hareketliliğine dair 48 saatlik kayıtlar buhar oldu.

Tuğgeneral İsmail Günaydın'ın Savcılığa yanıtı

Kamuoyunda darbe girişiminde İncirlik Üssü'nün rolüne dair sağlıklı bir soruşturma yürütülmediğine dair zaman zaman yapılan yorumlar dikkat çekiyordu. Darbe girişiminin üzerinden 2 aydan fazla süre geçtikten sonra İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik kayıtların istenmesi ve sonuçsuz kalması da bu nedenle tartışma yarattı.

Eski kayıtların alınma tutanağı

RAPCON SİSTEMİ NEDİR?

RAPCON sistemi, uçakların irtifa, hız ve istikamet bilgilerini alabiliyor. Yerde konuşlu bu sistem, uçakların inişinde ve havalanışı sırasında takipte oluyor.