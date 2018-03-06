İndeks Bilgisayar’dan rekor kâr

Index Grup’un 2017 mali sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini açıkladığı basın toplantısında açılış konuşmasını Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptı. Bilecik, konuşmasında teknoloji endüstrisinin ülke geleceği için stratejik önemine dikkat çekerken, Index Grup’un teknoloji kulvarının ülke gündemine yerleşmesi için 30 yıla yakın bir süredir emek ve katkı sunduğunu vurguladı. Bilecik, Index Grup’un yıllardır sürdürdüğü başarılı grafik için çalışanları ve iş ortaklarına da teşekkür etti.

Bilecik’in açılış konuşmasının ardından sözü alan Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, bilişim sektörünün ve grubun 2017 yılını değerlendirdi.

Hedefledikleri 2023 vizyonuna her yıl daha fazla yaklaştıklarını vurgulayan Kayalıoğlu, “Index Grup olarak son beş yılda attığımız adımlar ve yaptığımız yatırımlar hem şirketler bazında hem de grup olarak ciro ve kârlılık anlamında istediğimiz büyümeye ulaşmamızı ve rekabette öne çıkmamızı sağladı. Ayrıca hem üretici hem de müşteri olarak grup ekosistemimize yeni ve farklı sektörlerden iş ortaklarının katılımı da söz konusu oldu. Yatırımcıların beklentilerini karşılayabilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Kayalıoğlu, teknoloji ürünleri alanında faaliyet gösteren 3’ü halka açık, toplam 6 şirketi bünyesinde bulunduran Index Grup’un 2017 yılında yüzde 25 büyüme gerçekleştirerek net satışlarını 4 milyar 314 milyon TL’den 5 milyar 398 milyon TL’ye çıkardığını belirtti.



2018 hedefi 6 milyar 358 milyon TL

Index Grup’un 2018 yılındaki hedeflerini paylaşan Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Salih Baş ise "Grubun her alanda büyümesi için plan ve yatırımlarımızı pazarın gelişimi ve beklentilerine uygun olarak şekillendirmeye devam edeceğiz. İş ortaklarımız ile son kullanıcılara kaliteli hizmet ve yenilikçi çözümler sunarak önümüzdeki yıllarda da kârlılığımızı koruyup satışlarımızı artırmayı ve yükselişimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Index Grup olarak 2018 yılındaki satış hedefimizi 6 milyar 358 milyon TL olarak belirledik.” dedi.

Indeks Bilgisayar'dan kâr rekoru

Grup şirketlerinden Indeks Bilgisayar konsolide net satış gelirlerini yüzde 24 artırarak 3 milyar 794 milyon TL’den 4 milyar 720 milyon TL’ye çıkardı. 2016 yılında 52 milyon TL olan konsolide net kârını 3’e katlayarak, 155,5 milyon TL’ye çıkardı. ve rekor kırdı.

2018 yılı hedefi yüzde 19 büyüme ile 5 milyar 638 milyon TL olarak belirlendi.