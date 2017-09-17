Son dönemde Suudi Arabistan'da sayıları artarak devam eden tutuklamalar sonrası İngiliz yayın organı İndependent, tutuklamaları "muhalefete koordineli darbe" olarak niteledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kınadığı tutuklamalar sonrası Suudi makamlardan olaylara ret gelirken Salman al-Awdah gibi vaizlerin tutuklanması halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Eylül ayının 10'unda bu yana tutuklananlar arasında tanınmış din adamlarından Salman al-Awda ve Awad al-Qarni'nin yanında on kadar kişinin bulunduğu kaydedildi. İnsan Hakları İzleme Komitesi raporunda Suudi Arabistan'ın barışçı aktivistler, gazeteciler ve yazarların ve muhalifleri tutuklamasını muhalifleri bastırma kampanyasının bir parçası olarak niteledi.

HRW: TUTUKLAMALAR İNSAN HAKLARI İHLALİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu direktörü Sarah Leah Whitson, "Bu politik tutuklamalar, Muhammed bin Selman'ın özgür fikir belirtme, konuşma ve hukukun üstünlüğü konularıyla alakası olmadığını gösteren başka bir işarettir" dedi.

Whitson, tutuklamaların, yıldırma, karalama kampanyaları, seyahat yasakları, gözaltı ve kovuşturma da dahil olmak üzere muhaliflere karşı insan hakları ihlalleri olduğunu söyledi.

Tutuklanan yazar ve din adamlarının, Katar'a karşı diplomatik ilişkileri kesmesi ve muhasarasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı desteklemedikleri kaydedildi. The Wall Street Journal tutuklamaların Kral Selman'ın tahtını oğlu Muhammed bin Selman'a terk etme hazırlığıyla ilgili olabileceğini yazdı. Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan'ın ilk sivil derneklerinden biri olan Suudi Sivil ve Siyasi Haklar Derneğine üye olan kişilerin tamamına yakınını tutukladığı ve sorguladığı hatırlatıldı.

VİZYON 2030 İLE SİVRİLDİ

Veliaht Prens Selman, ülkeyi petrol dışında da başka alanlara yöneltmek ve toplumsal reformları başlatmak amacıyla "Vizyon 2030" olarak adlandırılan reformu gündeme getirerek krallıkta en üst noktaya fırlamıştı.

Ancak eleştirmenler, Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un mutlak otoriteye sahip olduğu bir ülkede siyaseti liberalleştirmek için "yeterince şey yapmadığı" fikrinde birleşiyor.

Independent Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un görevi oğlu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bırakarak kenara çekileceği ve gözaltıların yeni krala hazırlık için amacıyla yapıldığını iddia etti.

Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin en büyük ekonomik kurumu Aramco'yu da yöneten Muhammed bin Selman, Alman istihbaratı tarafından 'güce aç bir isim' olarak ifade edilmişti.

İnsan hakları İzleme komitesi, Suudi Basın Ajansı'nın 12 Eylül'de yaptığı basın duyurusunda tutuklamaları doğruladığını kaydetti. Yapılan basın açıklamasında, ülkenin anti-terör ajansı olan Devlet Güvenlik Başkanlığının ülkenin güvenliği ve menfaatlerine karşı çalışan, milli birliği bozacak kışkırtmalarda bulunan ve yabancı tarafların menfaatine çalışan bir grup insanı izlemeye çalıştı" ifadelerini kullanmıştı.

AŞIRI GÖRÜŞLERİ OLANLARIN İHBAR EDİLMESİ İSTENMİŞTİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan sosyal medya üzerinde "terör bağlantılı ya da aşırı görüşler" paylaşanları ihbar etmelerini istemişti.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajda, "Sosyal ağlarda terör bağlantılı ya da aşırı görüşler paylaşan bir hesap görüldüğünde, lütfen hiç vakit kaybetmeden bunu bize #HepimizGüvendeyiz uygulaması üzerinden bildirin" denildi.

Suudi Arabistan'da devlet tarafından geliştirilen uygulama, hırsızlık ve trafikte kural ihlali gibi suçların kolluk güçlere bildirilmesi için geçen yıl kullanıma sokulmuştu.

