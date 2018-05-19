Independiente - Cerro Porteno rakamlar

Independiente ve Cerro Porteno, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:10. Maç öncesi Independiente 22 puanla 6. sırada, Cerro Porteno 31 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cerro Porteno, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Independiente galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Cerro Porteno galibiyet oranı 0.00.

Independiente son haftadaki Deportivo Capiata müsabasında 0-1 kazandı.

Cerro Porteno ise Rubio Nu maçında 0-3 kazandı.

Independiente, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 12 gol yedi.

Cerro Porteno, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cerro Porteno 13 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.