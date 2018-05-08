Independiente - Club Guarani maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Independiente, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Club Guarani takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:30. Independiente 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Club Guarani 17 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Club Guarani, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 429 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Independiente kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club Guarani sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Independiente son haftadaki Deportivo Capiata müsabasında 0-1 kazandı.

Club Guarani ise Sportivo Luqueno karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Independiente, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 8 gol yedi.

Club Guarani, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Guarani 8 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.