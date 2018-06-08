Independiente - Deportivo Capiata sahaya çıkıyor

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Independiente, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Deportivo Capiata takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:30. Maç öncesi Independiente 28 puanla 5. sırada, Deportivo Capiata 21 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deportivo Capiata, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 171 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Independiente kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Capiata sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Independiente son hafta oynanan Deportivo Capiata maçında 0-1 kazandı.

Deportivo Capiata ise Independiente maçında 0-1 yenildi.

Independiente, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Independiente, kendi sahasında 17 gol attı, 16 gol yedi.

Deportivo Capiata, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Capiata 12 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.