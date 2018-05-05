Independiente - Gimnasia La Plata düellosu

Arjantin Premier Lig maçında Independiente ile Gimnasia La Plata, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. Maç öncesi Independiente 45 puanla 5. sırada, Gimnasia La Plata 22 puanla 24. sırada bulunuyor. Ev sahibi Independiente, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gimnasia La Plata, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 587 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Independiente kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Gimnasia La Plata sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Independiente son hafta oynanan Racing Club maçında 2-2 berabere kaldı.

Gimnasia La Plata ise San Lorenzo karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Independiente, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Independiente, kendi sahasında 12 gol attı, 11 gol yedi.

Gimnasia La Plata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gimnasia La Plata, 7 gol atarken 24 gol yedi.