Independiente - Sol de America rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Independiente, 01 Haziran 2018 Cuma günü Sol de America takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:40. 25 puanlı Independiente 5. sırada bulunuyor, Sol de America 24 puana sahip ve 6. sırada. Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Independiente kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sol de America kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Independiente önceki hafta Deportivo Capiata mücadelesinde 0-1 kazandı.

Sol de America ise Libertad karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Independiente, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Independiente, kendi sahasında 14 gol attı, 15 gol yedi.

Sol de America, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sol de America 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.