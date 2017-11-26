'Indiana Joan': 95 yaşındaki kadın Orta Doğu'da mezarları yağmalamakla suçlanıyor

- AFP Howard, kazılarından en az birini Kahire'nin güneyindeki Saqqara nekropolünde yaptı

95 yaşındaki Avustralyalı bir kadın, Orta Doğu'da yaptığı kazılardan çıkardığı eslerler nedeniyle kendisini bir anda uluslararası bir krizin ortasında buldu.

Bir Birleşmiş Milletler diplomatının eşi olan Joan Howard, 1960'larda ve 70'lerde arkeologların kazılarına katılmak için Orta Doğu'daki çeşitli tarihi bölgelere gitmişti.

Fakat The West Australian gazetesinde kısa süre önce yayınlanan bir yazıda Howard'ın elindeki geniş koleksiyondan bahsedilmesi üzerine bu kazılardan elde ettiği koleksiyon tartışma yarattı. Gazete Joan Howard'ı ünlü film karakteri arkeolog Indiana Jones'a benzeterek Howard'a 'Indiana Joan' lakabı taktı.

Arkeologlar Howard'ın koleksiyonu hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi'nden Şaban Abdül Cevat da konuyla ilgili bir soruşturma açılmasını talep ettiklerini duyurdu:

"Bu eserlerin Mısır'dan yasadışı olarak nasıl çıkarıldığını anlamak istiyoruz."

Joan Howard'ın koleksiyonu Kasım başında Avustralya'da ortaya çıktı.

The West Australian'a göre Howard'ın koleksiyonunun değeri 1 milyon Avustralya dolarından (3 milyon TL) fazla.

Koleksiyondaki eserler arasında bir Mısır mumyası maskı, 40 bin yıllık bir neolitik dönem baltası, Roma silahları ve antik Mısır'dan mücevherler bulunuyor.

Gazete, Howard'ın bu eserleri eşinin BM'deki görevi sayesinde Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail'e rahatça girip çıkabilmesi sayesinde topladığını öne sürüyor.

Howard'ın tarihi eserleri topladığı dönemlerde bu faaliyeti suç olarak tanımlayan uluslararası bir yasa yoktu.

UNESCO 1970 yılında bu yönde bir anlaşmayı yürürlüğe koydu.

Fakat söz konusu ülkelerin ulusal yasaları tarihi eser kaçakçılığını yasaklıyor. Mısır'da 1880'den itibaren, Howard'ın gittiği diğer ülkelerde ise en 1950'lerden itibaren tarihi eser kaçakçılığı suç niteliği kazandı.

Joan Howard, son dönemde gelen soruşturma talepleri konusunda bir açıklama yapmadı.

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