Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg (71), başrolünde Harrison Ford’un (75) oynadığı yeni bir Indiana Jones filminin hazırlıklarını sürdürürken, dizinin sonraki filmlerinde bir kadın kahramanın başrolde olabileceğini söyledi.

Gazete Habertürk'teki habere göre; Spielberg, İngiliz The Sun Gazetesi’ne röportajda “Bunun serinin hayranlarını kızdıracağını biliyorum ancak yeni bir şeyler keşfetmenin zamanı geldi. Belki ismi Jones yerine Joan olarak değiştiririz” dedi. “Indiana Jones” film serisinin son filmi Nisan 2019’da çekilecek.