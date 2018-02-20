İneğe sedyeli kurtarma

Zonguldak Ereğli’de dere yatağına düşen ineği gören mahalle sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Gazete Habertürk'teki habere göre; hareket edemeyen inek için seferber olan zabıta ve veteriner ekipleri de itfaiyeye destek verdi.

Ekipler, dere yatağından sedyeyle çıkardıkları ineği 200 metre ötedeki zabıta aracıyla sahibine teslim etti.

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