Hüseyin Koç İnegöl'de!

Voleybolda Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan milli pasör Hüseyin Koç'u transfer etti.

İnegöl Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, ilk dış transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pasör mevkisinde oynayan Hüseyin Koç ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Kendisinin kalitesinden de oyunculuğundan da bahsetmeye zaten gerek yok. Bize katkı yapacağını ve bizi yukarılara çekeceğine inandığımız bir transfer olacak. Hüseyin ile yeni yıla iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah iyi oyuncularla da altını, etrafını dolduracağız. Geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçirme temennisiyle bu hazırlıkları yapıyoruz. Hüseyin Koç, Bursa doğumlu. 250'nin üzerinde milli maça çıktı. Birçok büyük kulüpte oynadı ve şampiyonluklar elde etti. Bu yıl da bizimle beraber olacak. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz."

İnegöl Belediyespor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Hüseyin Koç ise 26 yıl sonra Bursa'ya döndüğünü belirtti.

"Kimseyi mahcup etmeyeceğim." diyen Koç, şöyle konuştu:

"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bursa'da var oldum, Hüseyin Koç oldum. Burada emekliliğe gelmedim. 26 yıllık tecrübemi, oyunculuğumu, ağabeyliğimi takıma yansıtacağım. İnegöl Belediyespor zaten herkesin çekindiği bir takım. Çünkü her yıl iyi kadro kurup, ligde çok iyi yerlere geliyor. Balkan Kupası'nı kazanmaları zaten bunun bir örneğidir. Çünkü 10 yıllık kulüp olmalarına rağmen 100 yıllık kulüplerle yarışıyorlar ve bence doğru yoldalar. Geçmişte yaptığım her şey gelecekte yapacaklarımın teminatı. Bu yıl benim için çok önemli. O yüzden İnegöl Belediyespor adına oynamaktan gurur ve onur duyacağım."

Koç, konuşmaların ardından kendisini bir yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.