İnegöl'de 200 polisin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi

Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere 200 polis katıldı. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler, şahısları ve araçları didik didik aradı. Polis köpeklerinin de katıldığı operasyon 3 saat sürdü.

İHA'nın haberine göre; Yenice Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Cuma, Kemalpaşa ve Osmaniye Mahallelerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan uygulamalarda araçlar didik didik aranırken, şahıslar üzerinde de arama yapıldı. Huzur İnegöl uygulamasında 968 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 150'ye yakın araç arandı.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 6 şahsa kimlik taşımamaktan kabahatler kanuna göre idari işlem uygulandı. Toplam 19 araca ise trafik kurallarına uymamaktan dolayı 11 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, operasyon İnegöl Belediyesi önünde toplanan 200 polisin Atatürk bulvarı üzerinden Kaymakamlık kavşağına kadar yürümesiyle son buldu. 200 polisi aynı anda gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

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