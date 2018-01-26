Polonya, Avrupa’nın nadir vahşi bizon sürülerine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki bir çiftlikten kaçan Fransız limuzin türü ineğin, Bialowieza Ormanı’nda yaşayan vahşi bizon sürüsüne katıldığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ineğin, kendisini bizon sürüsüne kabul ettirip kışı onlarla beraber geçirdiği için kurt saldırılarından korunup hayatta kalabildiği tahmin ediliyor.

İneği ilk fark eden kuş bilimcisi Adam Zbyryt, “Önce mutasyon geçirmiş bir bizon olduğunu düşündüm. Dikkatli bakınca inek olduğunu anladım” diye konuştu.

Bilim insanları, bizonların inekle çiftleşip sayıları sadece 520 olan Avrupa bizonlarının genlerinin bozulmasından endişe ediyor. Biyolog Rafal Kowalczyk ise böyle bir çiftleşmede, bizon buzağıları daha büyük olduğu için ineğin doğumda ölebileceğini belirtiyor

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