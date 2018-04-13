Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık bazda yüzde 15,2 artarak 809 bin 327 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 14,6 artışla 154 bin 770 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 15,2 artarak 56 bin 291 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 124,2 artarak 2 bin 287 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 artarak 90 bin 169 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 8,7 artış göstererek 54 bin 502 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artış gösterdi.