Ines Rau: Playboy kızı olmaya hazırlanan ilk trans kadın

Trans model Ines Rau, Playboy dergisinin yeni sayısında Playboy kızı olarak yer alacak. Böylece ilk kez bir trans kadın, Playboy kızı olmuş olacak.
Playboy'un kurucusu Hugh Hefner ölmesinin ardından derginin yayınlanacak ilk sayısı için Playboy kızı olarak 26 yaşındaki Kuzey Afrika kökenli Fransız model Ines Rau seçildi.
100 sayfalık Kasım/Aralık sayısı, LGBTI hakları savunucusu olan Hugh Hefner'e de bir saygı duruşu olarak görülüyor. Derginin kapağında da Hefner Rau'nun siyah-beyaz bir portresi yer alacak.
Bu özel sayı için tercih edilen Rau, ilk kez derginin cinsiyet konusunu işlediği Mayıs 2014 sayısında yer almıştı.
Rau, daha önce de Vogue Italia dergisinde çıkmış ve giyim markası Balmain'in kampanya yüzü olmuştu.
Model, Kasım sayısının yayımlanmasıyla birlikte, derginin 64 yıllık tarihindeki ilk trans Playboy kızı olacak.
Playboy'a fotoğraf çekimleri hakkında verdiği demeçte Rau, Playboy kızı olmasının, onun ve diğer trans kadınların ne kadar yol kat ettiklerini hatırlattığını söyledi.
Rau, "Bu fotoğraf çekimini yaparken, çocukluğumda geçirdiğim zor zamanları düşünüyordum" dedi ve ekledi:
"Olmak istediğim yere gelebilmek için bir dönüşüm geçirdiğimden ötürü çıplaklığın anlamı benim için oldukça büyük.
"Ve şu an olup bitenlerin hepsi bana çok fazla neşe ve mutluluk veriyor. 'Gerçekten Playboy kızı mı olacağım, ben mi?' diye düşündüm. Şimdiye kadar aldığım en büyük iltifat."
Rau, ilk trans Playboy kızı olmasına karşın dergide kendine yer bulan ilk trans birey değil.
Bu özellik, dergide fotoğrafları 1981 yılında yayınlanan Caroline "Tula" Cossey'e ait.
Ancak o dönemde Cossey'nin trans bir birey olduğu halk tarafından bilinmiyordu.
Bir İngiliz tabloit gazetesinin transeksüel olduğunu açıklamasının ardından Cossey, 1991 yılında dergi için tekrar poz vermişti.
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