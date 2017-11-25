Infantino: "Dünyada hiç kimse yapamaz"

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi için Türkiye’ye gelen dünya futbolunun patronu Gianni Infantino dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Erdoğan, makamında FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

Habertürk Spor'un haberine göre; oldukça sıcak bir atmosferde geçen zirvede FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a futbola olan yatırımlara verdikleri destek için özel olarak teşekkür etti. Infantino’nun, özellikle Türkiye’nin statlar konusunda müthiş bir atılım yaptığına dikkat çekerek, “Türkiye’de yapılan statlar bir harika. Dünyada hiçbir ülke bu kadar çabuk, böyle stat yapmadı, yapamaz. Bu yatırımlar beni oldukça etkiledi” dedi.

‘TFF’YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ’

Türkiye’nin 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapma konusunda Almanya’yla yarıştığını hatırlatan Infantino’nun, “Türkiye çok iyi bir ev sahibi olur. Bunun için her türlü altyapı var” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2024 adaylığı için TFF’ye tam destek vereceklerini, Türkiye’nin müthiş potansiyeliyle organizasyonun üstesinden başarıyla geleceğini dile getirdi.

INFANTINO'NUN AY-YILDIZ SEVGİSİ

FIFA Başkanı İnfantino, Türkiye’deki ziyaretleri sırasında yakasında Ay-Yıldızlı rozet taktı. İstanbul’a gelmeden önce Türk bayraklı rozet talebinde bulunan İnfantino’nun, hem Riva gezisinde hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde Ay-Yıldızlı rozet takması gözlerden kaçmadı.

DEMİRÖREN: SEÇİLİRSEK ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKARIZ

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası organizasyonunun çok yakışacağını söyledi. Hem statlar hem de organizasyon açısından turnuvaya hazır olduklarını belirten Demirören, “Almanya 1 kez Avrupa, 2 kez de Dünya Şampiyonası düzenledi. Futbolun daha evrensel olması, geniş kitlelere hitap etmesi için farklı ülkelerin de bu tür turnuvalara ev sahipliği yapması gerek. Türkiye daha önce düzenlediği organizasyonlarla potansiyelini dünyaya gösterdi. EURO 2024’ü alırsak, altından alnımızın akıyla kalkarız” diye konuştu.

KARAR 24 EYLÜL'DE

Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülke, 24 Eylül 2018’de açıklanacak. Her iki ülke de adaylık dosyalarını en geç 27 Nisan 2018 tarihine kadar UEFA’ya teslim edecek. Türkiye daha önce Yunanistan ile birlikte 2008’e, tek başına da 2012’ye aday olmuş, 2016 Avrupa Şampiyonası’nı ise bir oyla Fransa’ya kaybetmişti. 2020 adaylık sürecinde eski UEFA Başkanı Michel Platini’nin turnuvayı farklı ülkelere yayma fikri üzerine Türkiye, favori gösterildiği final paketi ev sahipliğinden vazgeçmişti. Almanya 1988’de Avrupa Şampiyonası’na 1974 ve 2006 yıllarında da Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptı.

ADAYLIK DOSYASINDAKİ İLLERİMİZ VE STATLARIMIZ

❱ İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı)

❱ Bursa (Bursa BŞB. Stadı)

❱ Antalya (Antalya Stadı)

❱ Eskişehir (Yeni Eskişehir Stadı)

❱ Gaziantep (Gaziantep Stadı)

❱ Konya (Konya BŞB. Stadı)

❱ Trabzon (Medical Park)

❱ Kocaeli (Yeni Kocaeli Stadı)

❱ Ankara (Yeni Ankara Stadı)

12. CUMHURBAŞKANI'NA 12 NUMARALI FORMA

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a 12 numaralı formayı verdi. Erdoğan, bu jesti için İnfantino’ya teşekkür etti.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n

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