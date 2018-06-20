ING Bank'ın maker akademisi ilk mezunlarını verdi

ING Bank, Makers Türkiye ile yaptığı işbirliğiyle, çalışan çocuklarına yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı Next Generation Academy’de ilk dönem mezunlarını verdi. ING, Next Generation Academy ile çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak tüketen yerine üreten bir nesil yetiştirmek gayretinden ve ‘teknoloji’ ile ‘kendin yap’ kültürünün birleşmesinden doğan ‘maker’lığı hem Türkiye’de de hem de ING içinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Tören kapsamında, ING’nin inovasyon ve maker kültürüne katkı sağlaması hedeflenen “ING Maker Cafe” de hizmete açıldı. ING Bank Genel Müdürlüğü’nde hizmete giren ve tüm ING’lilerin kullanabileceği ING Maker Cafe’nin, kurum içindeki deneyim, bilgi paylaşımı ve birlikte yaratma kültürüne de katkı sağlaması hedefleniyor. İlk olarak elektronik, otomasyon ve yazılıma meraklı çalışanların bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği bir ortam olarak tasarlanan Maker Cafe’nin çalışanların günlük streslerini atarken ING’ye ve topluma değer katacak ürünler geliştirmelerine ortam sağlaması amaçlanıyor.

ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı bir yıl önce kurdukları iki hayalin bugün filizlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. “Bizim yola çıkarken iki hedefimiz vardı. Biri çocuklarımıza 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandıracak, kodlama ve 3 boyutlu yazıcılarla tasarım yapabilecekleri, basit elektronik devrelerle kendi ürünlerini üretebilecekleri bir akademi kurmak; diğeri ise ING içindeki deneyim, bilgi paylaşımı ve birlikte yaratma kültürünü desteklemek üzere bir maker kulübü ve bir maker alanı oluşturmak. Bugün ING’yi ve insanlarını geleceğe taşıyacak ve hep bir adım ötede olma kültürümüze hizmet edecek iki hayalimiz de gerçekleşti” dedi.

Türkiye dışına açılacaklar

5-8 yaş arası çocukların 2 ay; 9-14 yaş arası çocukların ise 4 ay süreyle robotik, elektrik ve elektronik, Makey Makey, kodlama, Arduino ve 3D tasarım eğitimleri aldığı Next Generation Academy’de, 9-14 yaş arası çocukların geliştirdiği projeler, ulusal ve uluslararası maker etkinliklerine de katılacak.