ING Bank'ın maker akademisi ilk mezunlarını verdi

ING Bank, Makers Türkiye ile yaptığı işbirliğiyle, çalışan çocuklarına yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı Next Generation Academy’de ilk dönem mezunlarını verdi. ING, Next Generation Academy ile çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak tüketen yerine üreten bir nesil yetiştirmek gayretinden ve ‘teknoloji’ ile ‘kendin yap’ kültürünün birleşmesinden doğan ‘maker’lığı hem Türkiye’de de hem de ING içinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Tören kapsamında, ING’nin inovasyon ve maker kültürüne katkı sağlaması hedeflenen “ING Maker Cafe” de hizmete açıldı. ING Bank Genel Müdürlüğü’nde hizmete giren ve tüm ING’lilerin kullanabileceği ING Maker Cafe’nin, kurum içindeki deneyim, bilgi paylaşımı ve birlikte yaratma kültürüne de katkı sağlaması hedefleniyor. İlk olarak elektronik, otomasyon ve yazılıma meraklı çalışanların bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği bir ortam olarak tasarlanan Maker Cafe’nin çalışanların günlük streslerini atarken ING’ye ve topluma değer katacak ürünler geliştirmelerine ortam sağlaması amaçlanıyor.
ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı bir yıl önce kurdukları iki hayalin bugün filizlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. “Bizim yola çıkarken iki hedefimiz vardı. Biri çocuklarımıza 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandıracak, kodlama ve 3 boyutlu yazıcılarla tasarım yapabilecekleri, basit elektronik devrelerle kendi ürünlerini üretebilecekleri bir akademi kurmak; diğeri ise ING içindeki deneyim, bilgi paylaşımı ve birlikte yaratma kültürünü desteklemek üzere bir maker kulübü ve bir maker alanı oluşturmak. Bugün ING’yi ve insanlarını geleceğe taşıyacak ve hep bir adım ötede olma kültürümüze hizmet edecek iki hayalimiz de gerçekleşti” dedi.
Türkiye dışına açılacaklar
5-8 yaş arası çocukların 2 ay; 9-14 yaş arası çocukların ise 4 ay süreyle robotik, elektrik ve elektronik, Makey Makey, kodlama, Arduino ve 3D tasarım eğitimleri aldığı Next Generation Academy’de, 9-14 yaş arası çocukların geliştirdiği projeler, ulusal ve uluslararası maker etkinliklerine de katılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.