ING Bank'tan ekonomiye 47.5 milyar TL’lik kredi desteği

ING Bank Türkiye’nin, 9 Mayıs 2018 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre,yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif toplamı 63.1 milyar TL oldu. İlk çeyrekte bankanın vergi öncesi kârı ise 357 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca söz konusu dönemde bankanın öz kaynaklar hacmi 6.6 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.6 seviyesine ulaştı.
ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal verileri değerlendirerek “Bankamız 2018 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılda olduğu gibi başarılı bir performans sergiledi. Vergi öncesi kârımız söz konusu dönemde 357 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi. Abay, krediler toplamının 47.5 milyar TL’ye ulaştığını belirtirken, aynı dönemde geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacminin ise 29.2 milyar TL olduğunu vurguladı. Abay, “ING Bank olarak, müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla attığımız adımlarla dijital ve mobil kanallarda hızla büyüyoruz. Mart sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 92’ye yükseldi. Bu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde 85’i, hacim bazında ise yüzde 63’ü şube dışı kanallardan verildi” diye konuştu
“KOBİ’ler için yeni bir dijital süreç kurgulandı”
Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler hakkında da bilgi veren Abay, “KGF teminatlı krediler, 2018’in birinci çeyreğinde de odağımızda oldu. Bu kapsamda KGF’nin kefalet desteği ile Mart sonu itibarıyla 9 bine yakın işletmeye 9.5 milyar TL’lik KGF destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerin adet bazında yüzde 90’ı, tutar bazında ise yüzde 62’si KOBİ’lere kullandırıldı. Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda, KOBİ’lerimizin memnuniyetini artırmak, kredilerden en kolay şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, pek çok yeni dijital süreç kurguladık“ dedi. Banka olarak operatif süreçlerde kullanmaya başladıkları yeni robot teknolojisiyle, operasyon süreçlerinin hatasız, hızlı ve yüksek verimle sonuçlandırılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunun da altını çizen Abay, “Yeni nesil bankacılık uygulamalarında güçlenmeye devam edeceğiz. ‘Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi’ olan ING Bank, rekabetçi ve hızla dijitalleşen bankacılık sektöründe, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek” şeklinde konuştu.
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