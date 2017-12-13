ING Bank yönetimine yeni atama

ING Bank Türkiye’nin Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Barbaros Uygun kariyerine yurt dışında, yine ING çatısı altında, terfien devam etmek üzere görevinden ayrılıyor. Uygun’dan boşalan koltuğa ise ING Bank Türkiye’nin Dağıtım Kanalları, CRM ve İş Ortaklıkları Direktörü Alper Gökgöz oturacak.

ING Bank Türkiye’ye 2012 yılında katılan Alper Gökgöz, dijital kanalların müşteri odaklı dönüşümüne liderlik etti. Mobil bankacılık kullanıcı sayısını son iki yılda iki katına çıkaran Gökgöz, Banka’nın Stratejik İş Ortaklıkları modelinin kurulmasında öncü oldu.

Atamayı değerlendiren ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak Alper Gökgöz ile yıllardır yatırım yaptığımız “Eski Köye Yeni Âdet” bankacılık stratejimizin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Temeline inovasyon, teknoloji ve büyük veriyi koyduğumuz bireysel bankacılık stratejimiz, Gökgöz’ün liderliğinde müşteri ve çalışan mutluluğu odaklı olarak hız kazanacaktır. " dedi.

Alper Gökgöz kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökgöz, İşletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School’dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi’nde Yönetici Liderlik programını tamamladı. İş yaşamına 2005 yılında McKinsey & Company İstanbul ofisinde başlayan Gökgöz, aynı şirketin Amsterdam ofisinde de görev yaptı. Kariyeri boyunca finans alanında birçok uluslararası şirkete stratejik konularda danışmanlık yapan Gökgöz, 2012 yılında Dijital Bankacılık Grup Müdürü olarak ING Bank Türkiye bünyesine katıldı.

Alper Gökgöz, evli ve 1 çocuk babasıdır.