ING Bank yönetimine yeni isim

ING Bank Türkiye’de Baş Hukuk Müşaviri Çiğdem Dayan 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılıyor. Çiğdem Dayan’ın yerine, 22 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile Günce Çakır İldun atanıyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Günce Çakır İldun, şirketler hukuku ve uluslararası hukuk konusunda uzmanlaşmak üzere eğitimini New York’ta sürdürdü ve yüksek lisans derecesini State University of New York’ta tamamladı.

İş hayatına 2000 yılında Garanti Bankası’nda başlayan Günce Çakır İldun, Hukuk Danışmanlığı biriminde yaklaşık 6 yıl boyunca çalıştıktan sonra 2006 yılında Deutsche Bank Group’akatıldı. 11 yıl çalıştığı bu kurumda Türkiye ve Malta’dan sorumlu Hukuk Direktörü olarak görev yaptı.

