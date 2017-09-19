ING Group Uluslararası Başekonomisti Knightley: Aralık ayında faiz artırımı söz konusu olabilir

FOMC toplantısından çıkacak kararlar ve toplantının ardından Fed Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisi yüzde 98 seviyelerine çıkarken, aralık ayında faiz artırım beklentisi de yüzde 46'ya geriledi.
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley, bu haftaki FOMC toplantısının piyasaları hayal kırıklığına uğratmayabileceğini ifade ederek, bilanço küçültmenin toplantının ana konusu olacağını vurguladı.
Piyasaların yeni tahminlere de büyük bir ilgiyle yaklaşacağını kaydeden Knightley, Fed'in uzun dönemli olarak öngörülerini değiştirmeyeceğini, aralık ayında faiz artırımının söz konusu olabileceğini bildirdi.
Knightley, enflasyonun hala yüzde 2'nin altında olduğunu ve piyasalarda sıkı para politikasına biraz daha ihtiyaç bulunduğu algısının yer aldığını ifade ederek, bazı Fed yetkililerinin faiz artırımı konusunda "daha az şahin" bir tutum sergileyebileceğini, Fed'den gelebilecek temel mesajın "piyasalar hala faiz artırımına karşı çok kayıtsız" olabileceğini söyledi.
"FED, 2018'DE DE İKİ TANE 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPABİLİR"
James Knightley, Harvey ve Irma kasırgalarının ekonomiye uzun dönemli zararının olmayacağını belirterek, "Aksine hanehalkı ve iş dünyasında yeniden kendine gelme çabaları olacak. Orta vadede büyümenin artabileceğini öngörüyorum." dedi.
Enflasyonun beklenenden daha hızlı toparlanabileceğini kaydeden Knightley, zayıf doların ihracat maliyetlerini artırdığını ve maaşların tekrar artabileceğine dair sinyaller olduğunu söyledi.
Knightley, Fed'in aralık ayında faiz artışına gidebileceğini, 2018'de de iki tane 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini belirterek, "Aralık ayında gerçekleşebilecek olası bir faiz artırımı için ekonomik veriler değil, siyaset risk oluşturuyor. ABD hükümetinin çalışmalarının askıya alınarak tüm zorunlu olmayan federal hizmetlerin kapatılması ihtimali endişeleri artırıyor." diye konuştu.
"BOE, FED'DEN ÖNCE KASIM AYINDA FAİZ ARTIRIMINA GİDEBİLİR"
RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley de Fed'in faiz oranını yüzde 1-1,25 aralığında tutacağı öngörüsünde bulunarak, bu haftaki toplantıda bilanço küçültmeye ekim ayında başlanacağının bildirileceğini söyledi.
Ferley, aralıkta faiz artırımının gerçekleşebileceğini ifade ederek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Fed'den önce kasım ayında faiz artırımına başlayabileceğini kaydetti.
- ING Group Uluslararası Başekonomisti Knightley
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- FED faiz artırımı
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