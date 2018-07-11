ING Türkiye'den yurtdışına bir yönetici transferi daha

ING Bank Türkiye’de, 2012 yılından bu yana Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, görevini ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak devam ettirecek.

40 ülkede faaliyet gösteren ING Grubu bünyesindeki birçok kilit pozisyona yönetici ihraç eden ING Bank, geçtiğimiz iki yılda aralarında CEO ve global başkanların yer aldığı 5 üst düzey transfer gerçekleştirmişti.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, atamayla ilgili değerlendirmesinde, şunları söyledi:

“Bankamızda görev alan yöneticilerimizin ING Grubu’nun farklı bölgelerinde üst düzey yönetici olarak atanmaları; ING Bank Türkiye’nin yetenek havuzu haline geldiğini gösteriyor. Çalışma arkadaşlarımızın yeni görevleri bizim için gurur kaynağı. Bu atamalar, hedeflerimize ulaşmak için çalışırken, insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvelerini yurt dışında da aldığımızı gösteriyor. Yurt dışına transfer olan yöneticilerimize son olarak 6 yıldır Bankamızda Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev alan İlker Özdemir de eklendi. İlker’in ING Grubu’ndaki yeni rolünde başarılarının devamını diliyoruz.”

İlker Özdemir kimdir?

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan İlker Özdemir, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA derecesini aldı. Kariyerine 1999’da Körfezbank’ta başlayan Özdemir, ardından 2012 yılına kadar Garanti Bankası’nda çeşitli rollerde görev aldı. Özdemir, 2012 yılında ise ING Bank Türkiye ekibine katıldı.