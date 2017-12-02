İngilere'te 8 haftalık bebeğe ameliyatla kalp nakli

- BBC Newcastle'daki Freeman Hastanesi'nde ameliyat olan Charlie'nin önümüzdeki ay hastaneden çıkabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de, sekiz haftalık bir bebeğe dokuz saat süren bir ameliyatla kalp nakledildi. Charlie Douthwaite adlı bebek, ülkede organ nakli bekleyen en küçük hastaydı.

Charlie Douthwaite, hipoplastik sol kalp sendromu olarak bilinen bir hastalıkla yarım kalpli olarak doğdu. Üç günlükken açık kalp ameliyatı geçirdi.

Daha sonra 10 kez daha ameliyat olan Charlie'nin yaşam umudu kalp nakline bağlıydı.

Newcastle'daki Freeman Hastanesi'nde ameliyat olan Charlie'nin önümüzdeki ay hastaneden çıkabileceği belirtiliyor.

Kalbi bağışlayan aile bilinmiyor

Bebeğin annesi Tracie Wright, Facebook'tan kalbi bağışlayan aileye teşekkür etti.

Tracie Wright, "En kötü zamanlarında, başka insanları düşünebilen bu aile, bize en değerli hediyeyi verdi. Bu özel insanlar için teşekkür kelimesi yetersiz kalıyor" dedi.

Wright, ameliyattan sonra "Gerçek bir kahraman ve küçük savaşçımız" dediği oğlunun daha önce mor olan renginin normale döndüğünü söyledi.

Geçen ay Avrupa genelinde başlatılan bir kampanyayla bulunan kalbi bağışlayan ailenin adı açıklanmadı.