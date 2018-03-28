Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, çekimlerine nisan ayında başlanacak olan filmde, 10 yıl hapis yattıktan sonra bunalıma giren mafya liderinin o zor günleri ele alınacak.



ABD’li Josh Trank’in yönetmen koltuğuna oturacağı film, ABD’nin New Orleans Eyaleti’nde çekilecek. Henüz vizyon tarihi belirtilmeyen filmde, Capone’un eşini Linda Cardellini canlandıracak.

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