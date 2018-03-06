İngiliz basını: Türkiye'nin Yunan askerlerini misilleme için tutukladığı kaygıları artıyor

İki Yunan askerinin Türkiye topraklarına geçtiği gerekçesiyle tutuklanması, İngiliz basınında da kendine yer buldu.
Gazeteler, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz asker nedeniyle iki Yunan askerini tutuklayarak misillemeye yapmak istediği yönünde kaygılar bulunduğuna dikkat çekti.
The Times gazetesinde Atina muhabiri Anthee Carassava imzasıyla yayınlanan haberde, askerlerin durumunun Yunanistan'da bir numaralı gündem maddesi haline dönüştüğünü ve destek için çeşitli törenlerin düzenlenmeye başlandığını belirtildi.
Haberde, normalde askerlerin yanlışlıkla başka bir sınırı geçmesi halinde ülkelerine dönmelerine izin verilerek, sorunun da hızlı bir şekilde çözüldüğü belirtildi ve şöyle devam edildi:
"Ancak, iki Yunan askerinin tutuklanmasının, 2016 yılındaki başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talep eden sekiz Türk askerinin kaderiyle ilişkilendirileceği yönündeki kaygılar giderek artıyor.
"Yunan mahkemeleri, Ankara'nın askerlerin iadesi yönündeki taleplerini defalarca reddetti."
Darbe girişiminin ardından dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş Yunanistan'a kaçmış ve burada iltica talebinde bulunmuştu.
Türkiye de bu askerlerin iade edilmesini istemişti. Ancak bu talep şu ana kadar Yunan mahkemeleri tarafından kabul edilmiş değil.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a yaptığı ziyaret öncesinde, Yunan Başbakanı Alexis Çipras'ın kendisine iade sözü verdiğini ancak söz konusu sekiz askerin iade edilmediğini söylemişti.
Benzer bir yorum Guardian gazetesinde de yer aldı.
Guardian'da Atina mahreciyle ve Helana Smith imzasıyla yayınlanan haberde ayrıca, iki Yunan askerinin tutuklanmasının Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.
Haberde görüşlerine yer verilen Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, "Tüm bu yaşananlardan dolayı derin bir endişe duyuyorum. Türkiye'de hava çok değişti. Erdoğan, 10 yılki öncekiyle aynı insan değil. Tamamen öngörülemez bir kişiye dönüştü" dedi.
Guardian, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerilimin uluslararası alanda da endişe yarattığını vurguladı.
Guardian'a konuşan ABD merkezli düşünce kuruluşu Marshall Fund'ın dış politikadan sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Lesser, "Bir yol kazası olması riski her zaman var. Yunanistan ile Türkiye arasında 1990'ların sonundan bu yana gayet iyi işleyen bir yumuşama süreci vardı ancak özellikle darbe girişiminden bu yana oluşan ortam, Türkiye'nin komşularıyla uzlaşmacı bir tutum takınmasını zorlaştırıyor" diye konuştu.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinden Türk topraklarına geçen iki Yunan askeri gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Yunan askerleri ile darbeci askerlerin takas edilmesinin söz konusu olmadığını" söyledi.
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