İngiliz Hükümeti'nden Uber yasağına tepki

İngiltere’nin Londra’dan sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, şehrin belediye başkanı Sadiq Khan’ın aldığı kararın 40 bin Uber sürücüsünün işini tehdit ettiğini ve 3.5 milyon kullanıcının da hayatını zorlaştırdığını belirtti.

Uber’in güvenlik kaygılarını gidermek zorunda olduğunu kaydeden Hands Twitter’daki mesajında, “Londra’nın iş dünyasına ve yeniliklere kapatıldığını gösteren belediyenin kararı, milyonlarca Londralıya büyük rahatsızlık verecektir” ifadesini kullandı.

DESTEK İSTEDİ

Londra’da yasaklanan Uber, kullanıcılarından kendisine destek vermesini istedi. Şirket, dünya genelindeki müşterilerinden bir gün içinde 550 bin imza topladı. Londra Belediyesi Uber’in süresi 30 Eylül’de dolacak lisansını yenilemeyeceğini ve şirketin şehirdeki faaliyetlerinin belirtilen tarihin sonunda durdurulacağını açıklamıştı.

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