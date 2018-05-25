İngiliz istihbarat servisi MI6 televizyon reklamıyla eleman arıyor

- BBC MI6'in reklam filmi bir akvaryumda çekildi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6, dün gece ülke çapında yayın yapan Channel 4'da yayınladığı televizyon reklamlarıyla eleman aradığını duyurdu.

MI6, bu yöntemle özellikle kadın ve etnik azınlık mensuplarına ulaşmayı hedefliyor.

MI6'in "istihbarat memuru" pozisyonu için verdiği reklam bir akvaryumda başlıyor.

"Bizler istihbarat memurlarıyız ve yaptığımızı düşündüğünüz şeyi yapmıyoruz" sözleriyle başlayan reklamda, akvaryumdaki köpek balığını görünce korkan çocuğa annesinin sarılıp sakinleştirdiği görülüyor.

Reklamın kapanışında, "Gizliden gizliye biz de sizin gibiyiz" sözleri duyuluyor ve MI6 istihbarat memuru pozisyonlarına başvurulacak web sitesinin adresi gösteriliyor.

İşe alınma süreci yaklaşık 6 ay sürüyor ve adayların birçok eleme aşamasından geçmesi gerekiyor. Yıllık brüt maaş 35 bin ile 37 bin pound (223 bin TL-236 bin TL) arasında

İstihbarat yetkilileri, son dönemde kendilerine gelen iş başvurularının arttığını ancak özellikle kadın ve azınlıklara ulaşmak istediklerini söylüyor.

Mart 2016'da yayınlanan verilere göre, istihbarat servisinde yöneticilerin yalnızca yüzde 24,1'ini; yönetici olmayan pozisyonların da yüzde 37,8'ini kadınlar oluşturuyor.

İngiliz istihbaratı, daha önce de benzer reklamlarla iş ilanlarına çıkmıştı. Ancak ilk kez bunu televizyona reklam vererek yapıyor. Geçen yıl da sinemalara reklam vermişti.

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